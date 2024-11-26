Можно только недоумевать, почему руководство Германии не использует «Северный поток-2» и предпочитает получать энергоресурсы по более высокой цене из других источников. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, газопровод может быть запущен моментально.

«Можно только недоумевать, почему, например, руководство той же Германии не руководствуется чисто экономическими интересами», - цитирует РИА Новости слова официального представителя Кремля.

Напомним, ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не жалеет о своем решении одобрить строительство газопровода «Северный поток-2». По ее словам, в момент обсуждения проекта в Европе еще не было планов по полному ограничению экспорта газа из РФ.

Она отметила, что для Берлина отказ от российского топлива стал «серьезным экономическим ударом». Теперь ФРГ вынуждена покупать дорогой сжиженный природный газ, из-за чего немецкие предприятия оказались «парализованы».