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Опубликованы кадры прибытия посла Британии в МИД РФ

Ранее в ФСБ сообщили, что сотрудника посольства Британии лишили аккредитации за разведывательную и подрывную деятельность.
Ирина Егорова 2024-11-26 15:09:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси приехал в российский МИД, передает корреспондент «Звезды». 

На видео видно, как черная иномарка с британским флагом подъезжает к главному входу. Найджела Кейси встречают сотрудники посольства и журналисты, провожая в здание.

Ранее в ФСБ сообщили, что сотрудника посольства Британии дипломата Уилкса Прайора лишили аккредитации за разведывательную и подрывную деятельность. Также он указал о себе ложные данные при получении разрешения на въезд в Россию. 

Прайор занимает должность второго секретаря политического отдела посольства в Москве. Ему предписано покинуть территорию РФ в течение двух недель.

#МИД РФ #Британия #посол #наш эксклюзив
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