Опубликованы кадры прибытия посла Британии в МИД РФ

Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси приехал в российский МИД, передает корреспондент «Звезды».

На видео видно, как черная иномарка с британским флагом подъезжает к главному входу. Найджела Кейси встречают сотрудники посольства и журналисты, провожая в здание.

Ранее в ФСБ сообщили, что сотрудника посольства Британии дипломата Уилкса Прайора лишили аккредитации за разведывательную и подрывную деятельность. Также он указал о себе ложные данные при получении разрешения на въезд в Россию.

Прайор занимает должность второго секретаря политического отдела посольства в Москве. Ему предписано покинуть территорию РФ в течение двух недель.