РФ сократила поставки бананов из Эквадора до минимума за 12 лет

Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимального показателя за последние 12 лет. Уменьшение закупок сильно сократилось в период с января по август, сейчас объем - 776 тысяч тонн, передает РИА Новости.

Нынешний показатель на 20% отличается от данных прошлого года. За последние пять лет РФ покупала у Эквадора 958 тысяч тонн бананов, благодаря таким масштабным закупкам доля России в эквадорском экспорте этих фруктов составляла от 20 до 25%.

Причиной ограничений сотрудничества Россельхознадзор назвал найденную во фруктах многоядную муху-горбатку. Насекомое может быть опасно - оно наносит вред грибным плантациям, личинки вызывают миазы у домашних животных и человека, являются переносчиком холеры.

Эквадорские власти прокомментировали это решение, заявив, что впервые услышали о наличии мухи-горбатки еще в 2018 году. По их словам, в стране были приняты меры для устранения проблемы.

Ранее Россельхознадзор принял решение вернуть право поставлять бананы пяти поставщикам из Эквадора, у которых в продукции ранее была выявлена муха-горбатка.