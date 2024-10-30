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РФ сократила поставки бананов из Эквадора до минимума за 12 лет

Нынешний показатель ввоза этих фруктов отличается на 20% от данных прошлого года.
Карина Тазетдинова 2024-10-30 11:14:45
© Фото: Soeren Stache, dpa, Global Look Press

Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимального показателя за последние 12 лет. Уменьшение закупок сильно сократилось в период с января по август, сейчас объем - 776 тысяч тонн, передает РИА Новости.

Нынешний показатель на 20% отличается от данных прошлого года. За последние пять лет РФ покупала у Эквадора 958 тысяч тонн бананов, благодаря таким масштабным закупкам доля России в эквадорском экспорте этих фруктов составляла от 20 до 25%.

Причиной ограничений сотрудничества Россельхознадзор назвал найденную во фруктах многоядную муху-горбатку. Насекомое может быть опасно - оно наносит вред грибным плантациям, личинки вызывают миазы у домашних животных и человека, являются переносчиком холеры.

Эквадорские власти прокомментировали это решение, заявив, что впервые услышали о наличии мухи-горбатки еще в 2018 году. По их словам, в стране были приняты меры для устранения проблемы.

Ранее Россельхознадзор принял решение вернуть право поставлять бананы пяти поставщикам из Эквадора, у которых в продукции ранее была выявлена муха-горбатка. 

#Эквадор #фрукты #бананы #экспорт #Импорт
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