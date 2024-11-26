Украинские военные прямо на кладбище под могилами сооружали подземные тоннели для скрытного передвижения под землей в населенном пункте Карловка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал «Звезде» заместитель командира полка одного из подразделений 9-й бригады с позывным Лик.

«Есть очень много доказательств, которые указывают на то, что они ни перед чем не останавливаются. Говорит о том, что не было ничего святого. И вот, на территории кладбища были сооружены специальные инженерные сооружения, сделанные под могилами тоннели. И они передвигались таким вот образом скрытно», - поделился Лик.

Как утверждает замкомандира, в отличие от украинских боевиков, русский воин находил противника, не разрушая при этом могил и не оскверняя память тех, кто похоронен на кладбище.

Также Лик заявил, что на территории Карловки шли очень тяжелые бои. Военнослужащий обвинил захватившую власть на Украине хунту, что она отрывает мужчин от семей и гонит их фактически на убой. Кроме этого, он сравнил украинские власти с преступной группировкой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.