МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Офицер рассказал о вырытых ВСУ тоннелях под могилами на кладбище

По словам замкомандира полка одного из подразделений 9-й бригады, тоннели на кладбище свидетельствуют о том, что для украинских боевиков нет ничего святого.
2024-11-26 17:21:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские военные прямо на кладбище под могилами сооружали подземные тоннели для скрытного передвижения под землей в населенном пункте Карловка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал «Звезде» заместитель командира полка одного из подразделений 9-й бригады с позывным Лик.

«Есть очень много доказательств, которые указывают на то, что они ни перед чем не останавливаются. Говорит о том, что не было ничего святого. И вот, на территории кладбища были сооружены специальные инженерные сооружения, сделанные под могилами тоннели. И они передвигались таким вот образом скрытно», - поделился Лик.

Как утверждает замкомандира, в отличие от украинских боевиков, русский воин находил противника, не разрушая при этом могил и не оскверняя память тех, кто похоронен на кладбище.

Также Лик заявил, что на территории Карловки шли очень тяжелые бои. Военнослужащий обвинил захватившую власть на Украине хунту, что она отрывает мужчин от семей и гонит их фактически на убой. Кроме этого, он сравнил украинские власти с преступной группировкой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ДНР #ВСУ #наш эксклюзив #СВО #карловка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 