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AFP: из-за «Орешника» созвали экстренное заседание Совета Украина - НАТО

Послы стран обсудят последствия удара российской гиперзвуковой баллистической ракетой.
Сергей Лебедев 2024-11-22 12:40:03
© Фото: Presidential Office of Ukraine, ThePresidentialOfficeUkraine, Global Look Press

На 26 ноября запланировано экстренное заседание Совета Украина - НАТО на уровне послов. На нем обсудят последствия применения новой российской ракеты. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает французское агентство AFP.

«Украина и НАТО проведут во вторник заседание Совета Украина - НАТО, чтобы оценить удар российской гиперзвуковой баллистической ракетой», - пишет AFP.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением. Он сообщил, что в боевых условиях провели испытание одной из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник». По его словам, ВС РФ поразили в Днепропетровске крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику.

Ранее в беседе со «Звездой» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что «Орешник» стал неожиданностью для Запада. Владимир Путин, отметил сенатор, показал, чем грозит игра с огнем.

#в стране и мире #Украина #НАТО #Совет #Совещание #орешник
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