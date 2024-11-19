Командир «Мсты» рассказал, как вывел машину из-под обстрела ВСУ

Экипаж российской САУ «Мста-С» после успешной стрельбы оказался под ответным огнем. Украинцы считали, что машина была уничтожена, но на деле все вышло совсем не так. Как экипажу удалось уйти из-под огня противника, рассказал корреспонденту «Звезды» командир «Мсты» с позывным Черный.

«Машину никто не думал покидать, потому что нужно было сначала предпринять попытки, чтобы ее сохранить. Мы ее довезли все-таки до леса, до укрытого места, и оттуда спокойно уже эвакуировали», - объяснил Черный.

Экипаж удостоен медалей «За отвагу», а машина после ремонта вернулась в строй.

Между тем в Херсонской области также успешно работает расчет Д-30. Разведка замечает с той стороны Днепра движение, и артиллеристы ведут огонь. Цель хорошо знакома - причалы в одной из заводей реки. Украинские боевики попытались вывести лодки в сторону островов, прямо по ним бьют артиллеристы.

После стрельбы орудие сразу же маскируют, поскольку его точно будут искать с воздуха. Расчет боевики хорошо знают - очень много от него досталось украинской стороне. Наши позиции закидывали дронами-камикадзе, зажигательными и кассетными боеприпасами, но заставить замолчать Д-30 так и не удалось.

Орудия стоят близко к берегу, поэтому не проходит и суток, чтобы их не атаковали. Но расчетам будто все нипочем, а шрамы на металле залечат Бай и его команда - отделение технического обеспечения.

«Был случай - атаковали одно орудие сразу четырьмя FPV-дронами. У нас там благо была защита. Успели убрать. После того как атаки закончились, "Баба-яга" еще два дня на пустое место бросала», - вспоминает командир отделения технического обеспечения с позывным Бай.

Уничтожив маскировочную сеть, боевики записали на свой счет целое орудие, но поспешили с выводами. После быстрого ремонта оно вновь открыло огонь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.