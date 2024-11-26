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Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы у побережья Японии

Сейсмологи предупредили жителей японской префектуры Мияги об отсутствии угрозы цунами в результате землетрясения.
Ян Брацкий 2024-11-26 10:27:40
© Фото: Muhammad Fauzy, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Мощное землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе японской префектуры Мияги, сообщает Главное метеорологическое управление страны.

Очаг залегал в Тихом океане на глубине 40 километров. Ученые предупредили, что угрозы образования огромных волн нет.

Помимо Мияги, подземные толчки ощущали жители еще 13 префектур. Сейчас власти регионов, которые затронуло землетрясение, собирают информацию. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

Напомним, в минувшее воскресенье землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано у побережья острова Хонсю. Тогда его эпицентр, по оценке сейсмологов, находился на глубине 50 километров в районе города Хатинохе.

#в стране и мире #Япония #землетрясение #сейсмологи #Мияги #цунами
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