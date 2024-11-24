Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Японии

У восточного побережья японского острова Хонсю зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMCS).

По данным EMCS, эпицентр подземных толчков обнаружили в 96 км к юго-востоку от города Хатинохе (северная префектура Аомори - Прим.ред.), население которого составляет 220 тысяч человек. Очаг находился на глубине 50 км.

Отмечается, что информации о пострадавших нет. Угроза цунами отсутствует.

Землетрясения в Японии случаются довольно часто. Так, 3 июня в районе префектур Тояма и Исикава в Японии произошли землетрясения магнитудой 4,8 и 5,9 соответственно.