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Уолц: Трамп займется украинским вопросом сразу после инаугурации

Инаугурация нового американского президента состоится 20 января.
Елизавета Кондрикова 2024-11-25 04:12:09
© Фото: SMG ZUMAPRESS.com Globallookpress

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп обеспокоен эскалацией конфликта на Украине, он начнет работу над урегулированием кризиса в регионе сразу после инаугурации. Об этом сообщил конгрессмен от штата Флорида и вероятный будущий советник президента по национальной безопасности Майк Уолц.

«Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация, начиная с января», - заявил он в интервью телеканалу Fox News

При этом ключевую роль в урегулировании кризиса на Украине он отдает европейским странам. Конгрессмен также призвал быть ответственными и положить конец конфликту.

В ходе интервью Уолц также затронул тему применения Украиной американских ракет ATACMS. По словам конгрессмена, ракеты не будут направлены на Москву или Санкт-Петербург.

Напомним, инаугурация нового американского президента состоится 20 января.

#Украина #сша #Дональд Трамп #конфликт на Украине #Майк Уолц
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