Украинские военные не будут применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Об этом сообщил конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц на телеканале Fox News.

«Они не направлены на Москву или Санкт-Петербург», - ответил он.

Майк Уолц был назначен избранным президентом США Дональдом Трампом на должность будущего советника президента по национальной безопасности.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл призвал к импичменту действующего президента США Джо Байдена. Причиной такой реакцией стал удар ракетной системой «Орешник» по ОПК в Днепропетровске, который произошел в ответ на атаку украинских военных дальнобойными ракетами ATACMS.