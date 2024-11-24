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Конгрессмен Уолц заявил, что ВСУ не будут атаковать Москву ракетами ATACMS

Американский конгрессмен отметил, что дальнобойные ракеты не будут направлены на крупные города.
Таисия Кваша 2024-11-24 22:15:16
© Фото: Ron Sachs - CNP for NY Post Consolidated News Photos Globallookpress

Украинские военные не будут применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Об этом сообщил конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц на телеканале Fox News.

«Они не направлены на Москву или Санкт-Петербург», - ответил он.

Майк Уолц был назначен избранным президентом США Дональдом Трампом на должность будущего советника президента по национальной безопасности.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл призвал к импичменту действующего президента США Джо Байдена. Причиной такой реакцией стал удар ракетной системой «Орешник» по ОПК в Днепропетровске, который произошел в ответ на атаку украинских военных дальнобойными ракетами ATACMS.

#Москва #в стране и мире #Санкт-Петербург #Джо Байден #ATACMS #дальнобойные ракеты
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