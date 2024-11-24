Украинские военные не будут применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Об этом сообщил конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц на телеканале Fox News.
«Они не направлены на Москву или Санкт-Петербург», - ответил он.
Майк Уолц был назначен избранным президентом США Дональдом Трампом на должность будущего советника президента по национальной безопасности.
Ранее американский журналист Джексон Хинкл призвал к импичменту действующего президента США Джо Байдена. Причиной такой реакцией стал удар ракетной системой «Орешник» по ОПК в Днепропетровске, который произошел в ответ на атаку украинских военных дальнобойными ракетами ATACMS.
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