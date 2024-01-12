Опубликованы кадры вылета истребителей Великобритании к местам атак в Йемене

Британские королевские военно-воздушные силы (RAF) опубликовали видео, на котором их истребители приступают к боевым вылетам против целей, принадлежащих повстанцам-хуситам в Йемене. Кадры разместило министерство обороны Великобритании в X.

На видео запечатлен момент взлета RAF Eurofighter Typhoon (всего их было четыре) с британской базы в Акротири на Кипре, и направляющиеся к целям хуситов в Йемене.

Вместе с истребителями отмечен и один многоцелевой танкер-заправщик Airbus A330 - вместе с силами США были нанесены высокоточные удары по двум военным объектам хуситов.

Целью рейда было снижение военного потенциала йеменских хуситов и защиты Великобритании и международного судоходства в Красном море и обеспечение свободы судоходства в международных водах.

Через Красное море проходят важные для мировой торговли пути. Атаки хуситов могут подорвать стабильность мировой экономики. Через Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив проходит 1/6 часть мирового коммерческого судоходства. Через Красное море приходится более 20% международных контейнерных перевозок и около 10% мировой перевозки нефти, многие компании приняли решение идти в обход опасного района через африканский мыс Доброй Надежды. Из-за «ухудшающейся ситуации с безопасностью» нефтяная компания BP и некоторые крупные судоходные корпорации объявили о приостановке операций в Красном море.