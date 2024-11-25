В центре им. Бакулева стартовал Всероссийский съезд кардиологов

Ведущие зарубежные и российские кардиохируги собрались в Москве в центре им. Бакулева на Всероссийском съезде кардиологов. На 30-й встрече специалисты обсудили новейшие технологии в медицине и обменялись опытом.

Современная кардиохирургия – это уже не только «золотые» руки специалистов, но и современные методы диагностики и лечения. Например, эндоваскулярные, то есть бескровные операции, которые еще 10 лет назад были единичными, сегодня в центре Бакулева проводятся сотнями. А иногда врачи делают то, что не могут повторить ни в одной клинике планеты.

«Есть такая операция – протезирование всех клапанов аорты у ребенка 11 дней по методу Озаки. В мире нет такого опыта, чтобы у такого маленького ребенка выполнялось протезирование всех трех створок», - рассказал заведующий отделом кардиохирургии новорожденных и детей младенческого возраста НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Алексей Ким.

Некоторые операции делают «в открытую» - малышу останавливают сердце, а затем – снова запускают. Работают врачи несколько часов практически в полной тишине.

«Многие пороки сегодня выявляются еще во время беременности, пренатальная диагностика в России очень хорошо развита. При некоторых пороках чистота диагноза, то есть достоверность может достигать 92-94%», - добавил Ким.

Наработки хоть и эксклюзивные, но специалисты центра Бакулева охотно делятся ими со своими коллегами на подобных встречах.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одна из приоритетных задач российской системы здравоохранения. За последние пять лет число операций на сердце возросло с 390 тысяч в год до более чем 500 тысяч.

«Предполагается, что новый этап должен поддержать развитие новых федеральных центров для создания новых технологий, поддержать отечественных производителей и разработчиков лекарств, а также расширить объем вмешательств для спасения наших граждан», - заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Совершенствуются не только методы лечения, но и инфраструктура кардиологической помощи - открываются новые региональные сосудистые центры, где принимают пациентов с пороками сердца. А действующие клиники регулярно переоснащают.