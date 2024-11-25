«Народный фронт» открыл сбор для бойцов добровольческого корпуса

Российские бойцы продолжают уничтожать украинских националистов в курском приграничье. Значительный вклад в разгром врага вносят военнослужащие разведывательно-штурмовой бригады «Волки». Они работают практических на всех направлениях. Их основной задачей является ведение разведки и подавление противника огнем.

Оператор БПЛА бригады «Волки» с позывным Дизайнер в прошлом создавал сайты. Умение работать с текстурами теперь помогает ему разглядеть, где сидят боевики.

«Это их опорный пункт большой. Мы ранее его нашли, когда вся листва опала, то есть вскрыли абсолютно все огневые точки. С этого ракурса видно вход в блиндаж. Можно даже внутрь посмотреть», - показывает Дизайнер.

Лысые лесопосадки уже не дают ВСУ накапливать силы. Когда боевики пытаются проводить ротации, их вычисляют наши операторы БПЛА и наводят артиллерию.

Если дроны квадрокоптерного типа дают возможность контролировать врага на относительно ближних дистанциях, то при помощи крылатых беспилотников можно заглянуть дальше за горизонт. У бригады «Волки» разведка идет на всех уровнях и высотах.

«Народный фронт» объявил сбор средств в поддержку бойцов добровольческого штурмового корпуса. Нужно все то, что поможет боевой работе и спасет немало жизней наших военных - коптеры, системы радиоэлектронной борьбы. Помочь просто. Нужно лишь навести телефон на QR-код на экране. После этого появится ссылка на сайт «Все для Победы». Там все подробности.