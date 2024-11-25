В Москве из-за гололеда объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и области из-за гололеда ввели «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сегодня сообщили в Гидрометцентре России. Отмечается, что предупреждение будет действовать до девяти часов вечера 28 ноября.

«Гололедно - изморозевое отложение. Местами гололедица», - говорится в сообщении.

Также в Центральном федеральном округе «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда введен в Брянской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях.

Напомним, накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москву с опозданием на одиннадцать суток пришла метеорологическая зима. По словам синоптика, на этой неделе среднесуточная температура воздуха будет отрицательной.