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В Москве из-за гололеда объявили «желтый» уровень погодной опасности

Предупреждение будет действовать до 28 ноября.
Сергей Лебедев 2024-11-25 19:30:54
© Фото: Armin Weigel, dpa, Global Look Press

В Москве и области из-за гололеда ввели «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сегодня сообщили в Гидрометцентре России. Отмечается, что предупреждение будет действовать до девяти часов вечера 28 ноября.

«Гололедно - изморозевое отложение. Местами гололедица», - говорится в сообщении.

Также в Центральном федеральном округе «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда введен в Брянской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях.

Напомним, накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москву с опозданием на одиннадцать суток пришла метеорологическая зима. По словам синоптика, на этой неделе среднесуточная температура воздуха будет отрицательной.

#Москва #Погода #Гидрометцентр #снег #Гололед #желтый уровень
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