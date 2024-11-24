Тишковец: в Москве наступила метеорологическая зима

В воскресенье в Москве с опозданием на одиннадцать суток наступила метеорологическая зима. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, под утро столбик термометра опустился до -2,2 градуса, что является самым низким за ноябрь показателем. Синоптик подчеркнул, что на следующей неделе среднесуточная температура воздуха будет отрицательной.

«Можно констатировать, что осень закончилась и сегодня, 24 ноября, в Москве с опозданием на 11 суток, наступила метеорологическая зима!

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе со «Звездой» рассказывала, что метеорологическая зима придет в российскую столицу в последнюю пятидневку ноября. Она будет сопровождаться избыточными осадками в виде снега и температурой около нуля.

По словам синоптика, снежные осадки продолжатся до конца этого месяца и позволят сформировать устойчивый снежный покров от 3 до 10 сантиметров.