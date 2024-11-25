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Минсельхоз запретил вылов воблы в Волге и Каспийском море в 2025 году

Запасы воблы уменьшились более чем вдвое за последние 20 лет.
Ирина Егорова 2024-11-25 17:34:49
© Фото: Felix KÃstledpa, Globallookpress

Запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море продлили на следующий год. Такое решение приняло Министерство сельского хозяйства России, документ опубликован на портале правовой информации.

Также ведомство ввело ограничения на весь 2025 год на вылов плотвы в семи районах Астраханской области до конца следующего года. Запрет также распространили на определенные орудия лова. Приказ вступит в силу с 1 января 2025 года.  

На протяжении 2024 года вылов воблы также запрещался, за исключением десятидневного периода промышленной добычи - с 20 по 30 апреля.

За последние 20 лет запасы воблы уменьшились более чем в два раза, а выловы сократились в шесть раз, а за весь период наблюдений - более чем в 130 раз.

В 2024 году Израиль, Польша и Дания возобновили импорт рыбы и морепродуктов из России. С Дальнего Востока в Израиль были отправлены кальмар, кета, сельдь и филе минтая, в Польшу отгрузили кету, а в Данию - треску. По сравнению с 2023 годом закупки достигли рекордных значений.

#в стране и мире #Волга #Каспийское море #рыба #Минсельхоз РФ #вылов #вобла
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