Израиль, Польша и Дания возобновили импорт рыбопродукции из России

Израиль, Польша и Дания в 2024 году возобновили импорт рыбы и морепродуктов из России. С Дальнего Востока в Израиль были отправлены кальмар, кета, сельдь и филе минтая, в Польшу отгрузили кету, а в Данию - треску.

Ранее в эти страны поставляли морепродукты, но за аналогичный период 2023 года отгрузок не было, уточнили РИА Новости в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Всего с начала года из Приморского края и Сахалинской области на экспорт в 19 стран оформлено 15,7 тысячи партий рыбы и морепродуктов общим весом 1,03 миллиона тонн.

Больше всего рыбной продукции с начала года оформлено в Китай – 713,9 тысячи тонн.

Весной этого года Евросоюз резко нарастил импорт из России мороженой трески и пикши по сравнению с значениями 2023 года, закупки достигли рекордных значений. На данный момент Россия занимает лидирующее место среди поставщиков мороженой трески в ЕС, обогнав Данию и Норвегию и доставив в марте 3,8 тыс. тонн продукции.