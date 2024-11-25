Delfi: экипаж упавшего в Литве самолета спрашивал диспетчеров о погоде

Экипаж грузового самолета Boeing-737, разбившегося неподалеку от международного аэропорта Вильнюса, запрашивал у диспетчера данные о погоде и необходимости перевода лайнера на систему посадки по приборам (ILS). Это следует из разговора пилотов с центром управления полетами, который опубликовал портал Delfi.

Согласно записи, сначала диспетчер сообщил, что самолет может опуститься на высоту до 4 000 футов. Потом он разрешил снизиться до 2 700 футов, а также подтвердил возможность использования ILS.

Затем центр управления полетами передал экипажу параметры ветра и информацию о расстоянии до вышки. Впоследствии связь с самолетом была потеряна.

Напомним, в понедельник утром в Литве разбился грузовой самолет Boeing-737. Происшествие случилось неподалеку от международного аэропорта Вильнюса. В результате трагедии погиб один из пилотов. Троих членов экипажа спасли, их доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что борт направлялся в Вильнюс из Лейпцига.