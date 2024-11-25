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Десантники показали охоту FPV-дронами на боевиков в Курской области

Работали два человека. Один подготовил ударный дрон к запуску, а другой в это время искал цели.
2024-11-25 07:37:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Разведчики ВДВ уничтожили FPV-дронами вооружение, военную технику и живую силу ВСУ в приграничных районах Курской области.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов входят в состав разведывательного батальона отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск. Они каждый день используют дроны для ударов по противнику.

Минобороны России показало видео применения БПЛА. С их помощью десантники нашли вражеский внедорожник, советскую боевую машину пехоты, американскую БМП M113, замаскированный миномет, а также укрытие с людьми - блиндаж для личного состава.

Работали два человека. Один подготовил ударный дрон к запуску, а другой в это время искал цели.

После запуска FPV-дрона второй военнослужащий управлял полетом, чтобы БПЛА точно попал в цели. Помощник скорректировал работу оператора, чтобы тот мог навести дроны и зафиксировать их попадание.

В результате ударов беспилотных летательных аппаратов были уничтожены вся техника и миномет ВСУ, а также около 10 человек в укрытии.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВДВ #Минобороны России #бпла #Украина #беспилотники #Курская область #ВСУ #M-113 #FPV-дроны
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