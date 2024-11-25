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Водитель, сбивший толпу пешеходов в Челябинске, был пьян

Отмечается, что нарушитель даже не пытался затормозить.
Карина Тазетдинова 2024-11-25 14:21:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что, по предварительной информации, виновник аварии был пьян.

«Его уже задержали, по предварительной информации, виновник аварии пьян», - следует из сообщения в его Telegram-канале.

Нарушитель даже не пытался тормозить, а после скрылся с места ДТП, отметил глава региона. Текслер заверил, что автомобилист будет наказан по всей строгости закона. Губернатор взял этот инцидент под свой контроль.

Всего в результате аварии пострадали пять человек, в том числе и 11-месячный ребенок. Кроме того, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что автомобиль на большой скорости въехал в толпу пешеходов в Челябинске на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина. Людей разбросало по дороге, а водитель, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия. После его задержали и доставили в отдел полиции.

#в стране и мире #Челябинская область #полиция #ДТП #челябинск #Алексей Текслер
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