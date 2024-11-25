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Рябков: международных ограничений на развертывание «Орешника» нет

Дипломат также добавил, что меморандум между РФ и США о пусках ракет продолжает действовать.
Сергей Лебедев 2024-11-25 14:51:01
© Фото: Ministry of Foreign Affairs of R/Twitter.com, Globallookpress

На данный момент нет никаких международных ограничений на развертывание ракетных систем средней дальности «Орешник». Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

«Президент заявил четко, что речь идет о новой системе средней дальности. Соответственно, в том числе из-за глубоко ошибочного шага первой администрации США по выходу из ДРСМД, никаких ограничений по развертыванию такого рода систем нет», - сказал дипломат.

Он также добавил, что меморандум между РФ и США о пусках ракет продолжает действовать. В его рамках Вашингтон был оповещен об испытательном боевом пуске «Орешника».

Напомним, в минувший четверг российский президент Владимир Путин сообщил, что в боевых условиях было проведено испытание новой ракетной системы «Орешник». По словам главы государства, ВС РФ нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская сторона получила уведомление о пуске «Орешника». Россия сообщила об этом за 30 минут.

Информация о применении оружия, уточнил официальный представитель Кремля, в автоматическом режиме поступила по линии НЦУЯО.

#Москва #Россия #ракета #сша #МИД РФ #Сергей Рябков #Вашингтон #орешник
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