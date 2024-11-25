В Челябинске водитель сбил пешеходов на светофоре и скрылся

Автомобиль на большой скорости въехал в толпу пешеходов в Челябинске. Инцидент произошел на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина.

Пострадавшие ожидали разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти через проезжую часть. На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, что среди них может быть женщина с коляской.

Пешеходов разбросало по дороге, а водитель, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия, его уже задержали.

«В Челябинске мои коллеги из Госавтоинспекции задержали водителя, который совершил наезд на группу людей и скрылся с места происшествия», - написала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Подозреваемого в наезде на людей доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Помощь пострадавшим оказали медики скорой помощи, которые оперативно прибыли на место происшествия.