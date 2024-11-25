МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Челябинске водитель сбил пешеходов на светофоре и скрылся

О состоянии пострадавших неизвестно, среди них может быть женщина с ребенком.
Ян Брацкий 2024-11-25 13:40:12
© Фото: Telegram/cheliabinsktop © Видео: Telegram/cheliabinsktop

Автомобиль на большой скорости въехал в толпу пешеходов в Челябинске. Инцидент произошел на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина.

Пострадавшие ожидали разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти через проезжую часть. На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, что среди них может быть женщина с коляской.

Пешеходов разбросало по дороге, а водитель, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия, его уже задержали.

«В Челябинске мои коллеги из Госавтоинспекции задержали водителя, который совершил наезд на группу людей и скрылся с места происшествия», - написала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Подозреваемого в наезде на людей доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Помощь пострадавшим оказали медики скорой помощи, которые оперативно прибыли на место происшествия.

#ДТП #Ирина Волк #ГИБДД #челябинск #Пешеходы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 