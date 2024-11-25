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Российский «Тюльпан» пробил бетонные перекрытия ВСУ под Селидово

Благодаря калибру и особенностям баллистики боеприпасы способны пробивать бетонные конструкции толщиной до трех метров.
Игорь Лапик 2024-11-25 14:31:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

«Звезда» показала кадры боевой работы 240-миллиметрового самоходного миномета особой мощности «Тюльпан» в районе Селидово. Расчеты «Тюльпанов» специализируются на уничтожении капитальных сооружений, укреплений противника, а также бронетехники. С военнослужащими пообщался наш военный корреспондент Игорь Лапик.

Тяжелый самоходный миномет «Тюльпан», находившийся в режиме ожидания недалеко от передовой, спешит на одну из своих огневых позиций. Командир, как дирижер, руками ловко руководит развертыванием орудия. Задача - как можно быстрее навестись на цель.

Мина калибром 240 миллиметров настолько огромна, что дослать ее в ствол может только специальный механизм. «Тюльпан» бьет крупным калибром. Обнаружен взводный опорный пункт ВСУ. Несмотря на железобетонные перекрытия, при точном попадании все должно разлететься вдребезги.

«Тюльпан» не подарок для ВСУ. В районе Селидово на Покровском направлении артиллеристы группировки «Центр» вскрывают такими «цветками» любые виды укрытий противника. Даже если у дота бетонные стены толщиной в три метра, отметил корреспондент.

«Мина даже если ляжет вблизи блиндажа, то в блиндаже будет уже поражение противника», - объясняет командир орудия Эдуард Кулахметов.

Такой тяжеловес запускает по врагу мины с темпом один выстрел в минуту. Как правило, активируется замедлитель, чтобы боеприпас глубже заходил в землю и там уже разрывался.

«Первый выстрел пристрелочный, попали рядом. Командование скорректировало с помощью "птички", вторым выстрелом поразили точно», - рассказывает командир артиллерийского взвода Евгений Рощин.

Благодаря работе артиллеристов их товарищи на передовой могут свободнее и быстрее продвигаться вперед.

В частном секторе местный житель Иван Дзюба показывает свой частный дом и огород, запасов вполне хватает, чтобы жить. И российские солдаты помогают. Мужчина сейчас живет один. Жена погибла.

«Она пошла посмотреть квартиру, проверить. Когда нас освободили 24-го, я ребятам говорю, моя жена там, можно туда. Они говорят, там "Пятнашка" выбивает нацистов, через пару дней. Второго числа я пошел - она лежит, застрелена», - делится местный житель.

Иван говорит, что украинские националисты устроили массовые расстрелы мирных жителей в городе. Особенно на Михайловской улице.

«Много расстреляли, по улице кто попадался, когда жену хоронили, я видел, мужик лежал, не дай бог. Это уроды, это нелюди, я их проклял всех, их поколения бандеровские, это нелюди, мы их знаем. Так что, ребята, победа нам нужна, и больше ничего», - говорит Дзюба.

Светлана Дьяченко без связи с родными уже месяц. Попросила нас сообщить, что все у нее хорошо.

«Если, дочечка, ты меня увидишь. Она живет в Анапе. Мы тебя очень любим и скучаем, может, скоро и приедем. Привет тебе и Лешеньке, внуку моему, и ее мужу», - говорит она.

Женщина с ужасом рассказывает о зверствах украинских националистов и еще не верит, что все уже позади.

«Говорят, там очень многих людей, и семью там дядька видел, как украинцы пришли, всю семью убили», - добавляет Дьяченко.

Боевиков ВСУ отсюда прогнали, но они пытаются мстить. Скидывают с дронов на дороги британские мины, с виду похожие на большие палки или поленья. Чтобы люди были бдительнее, вдоль обочин сейчас поставили плакаты, предупреждающие об опасности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #миномет #тюльпан #СВО #Селидово
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