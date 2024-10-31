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«Тюльпан» уничтожил склад боеприпасов ВСУ на Часовярском направлении

Склад боеприпасов и пункт временной дислокации врага обнаружили в полуразрушенных строениях на окраине населенного пункта.
2024-10-31 11:22:49
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило, что расчет самоходного 240-миллиметрового миномета «Тюльпан» уничтожил украинский пункт временной дислокации и склад боеприпасов, которые располагались на Часовярском направлении. 

«В полуразрушенных строениях на окраине населенного пункта были обнаружены пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов противника», - говорится в сообщении. 

Миномет наводил на цель расчет беспилотника. Он же и осуществлял контроль огневого поражения. 

Выполнив поставленную задачу, расчет «Тюльпана» быстро сменил позицию, уходя от возможного ответного удара неприятеля. 

Ранее сообщалось, что расчеты 2С4 «Тюльпан» превратили позиции ВСУ в «одну большую воронку».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #миномет #тюльпан #Часовярское направление
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