«Тюльпан» уничтожил склад боеприпасов ВСУ на Часовярском направлении

Минобороны России сообщило, что расчет самоходного 240-миллиметрового миномета «Тюльпан» уничтожил украинский пункт временной дислокации и склад боеприпасов, которые располагались на Часовярском направлении.

«В полуразрушенных строениях на окраине населенного пункта были обнаружены пункт временной дислокации ВСУ и склад боеприпасов противника», - говорится в сообщении.

Миномет наводил на цель расчет беспилотника. Он же и осуществлял контроль огневого поражения.

Выполнив поставленную задачу, расчет «Тюльпана» быстро сменил позицию, уходя от возможного ответного удара неприятеля.

Ранее сообщалось, что расчеты 2С4 «Тюльпан» превратили позиции ВСУ в «одну большую воронку».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.