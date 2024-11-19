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РФ и Колумбия создадут группу для анализа ситуации с наемниками в ВСУ

Ранее сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ двух колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ.
Глеб Владовский 2024-11-19 04:29:47
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

РФ и Колумбия создадут группу для анализа ситуации с наемниками, которых задержали сотрудники ФСБ России. Такое заявление сделал глава колумбийского МИД Луис Хильберто Мурильо.

Неделей ранее дипломат посетил Россию и провел переговоры, в том числе по этому вопросу, с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, пишет РИА Новости.

«Конечно, эта тема нас беспокоит, мы говорили о заключенных, договорились с министром Лавровым, что создадим группу, которая изучит эти случаи», - сообщил журналистам Мурильо.

Дипломат также отметил, что власти Боготы обеспокоены участием граждан республики в украинском конфликте. Также он призвал колумбийцев воздержаться от предоставления подобных услуг киевскому режиму.

Напомним, что 30 августа ФСБ опубликовала кадры допроса колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ. Отмечается, что задержанные упомянули националистический батальон «Карпатская сечь».

#Россия #в стране и мире #ВСУ #Колумбия #группа #Иностранные наемники
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