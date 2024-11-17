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В Киеве, Одессе и Днепропетровске слышны взрывы

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Ирина Егорова 2024-11-17 08:42:58
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Киеве, Одессе и Днепропетровске прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ. Сейчас на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, которая активна уже в течение двух часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Местные паблики сообщают также о взрывах в Винницкой, Ивано-Франковской областях и в Ровно. При этом информации о повреждениях объектов или пострадавших пока нет.

По всей Украине отмечаются проблемы с электроснабжением. По сообщениям мэра Одессы Геннадия Труханова, в городе остановился электротранспорт.

#Украина #Киев #одесса #днепропетровск #взрывы #воздушная тревога
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