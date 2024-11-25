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ЦИК: на выборах президента Румынии лидирует Марчел Чолаку

Выборы в стране состоялись в воскресенье 24 ноября, явка составила 47,66% избирателей.
Елизавета Кондрикова 2024-11-25 00:01:53
© Фото: Cristian Cristel XinHua Globallookpress

Премьер-министр Румынии, глава Социал-демократической партии Марчел Чолаку предварительно лидирует на президентских выборах в стране с 23,63% голосов избирателей, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). На данный момент обработано 25,79% бюллетеней.

Второе место занимает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, он получил 21,07% голосов граждан страны. На третьем месте - Джордже Симион, лидер «Союза за объединение румын».

Напомним, в воскресенье румыны выбирали своего президента. В 21:00 закрылись избирательные участки, идет подсчет голосов. Для победы кандидату необходимо получить более половины голосов избирателей, включенных в списки.

Ранее в ЦИК отмечали, что явка в стране составила менее половины избирателей - 47,66%. Тем не менее голосование считается состоявшимся при любой явке.

#Румыния #Выборы президента #президент румынии #цик румынии #Марчел Чолаку
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