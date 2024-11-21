Пленный солдат ВСУ рассказал о «затыкании дыр» непригодными к службе

В Вооруженных силах Украины командование из-за нехватки личного состава под угрозой расстрела заставляет участвовать в боевых действиях людей, непригодных к службе на передовой. Об этом на видео, предоставленном Министерством обороны России, рассказал пленный из 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Черныш.

«Оформили документы, мы сразу же рассказали, что мы непригодны к боевым действиям, в итоге нам сказали: "Ну посмотрим". Потом наш ротный сказал, что это боевая часть, если мы отказываемся выполнять задачи, то тут вплоть до расстрела», - рассказал пленный.

Черныш заявил, что в его бригаде все небоеспособны. Сам Владимир по состоянию здоровья должен был служить в частях обеспечения. Пленный пожаловался на плохое снабжение и отсутствие вооружения в нужном количестве. По словам украинца, солдатам выдали автоматы 1960-х годов и отправили затыкать дыры на передовой.

Ранее другой пленный рассказал о психических расстройствах украинских военных. Он сообщил, что некоторым из инструкторов на полигоне запрещалось брать в руки оружие из-за проблем с психикой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.