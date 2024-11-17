Метеорологическая зима придет в Москву в последнюю пятидневку ноября

В последнюю пятидневку ноября в Москву с запозданием придет метеорологическая зима, она будет сопровождаться избыточными осадками в виде снега и температурой около нуля, спрогнозировала в беседе со «Звездой» главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Метеорологическая зима к нам придет несколько позже, потому что по климату у нас переход среднесуточной температуры через ноль происходит где-то 12-13 ноября, а здесь он произойдет почти на две недели позже, чем положено по климату», - рассказала она.

Снежные осадки в столицу придут уже после 21-22 ноября, они продолжатся до конца месяца и позволят сформировать устойчивый снежный покров от трех до десяти сантиметров, добавила специалист. В 20-х числах ноября возможно выпадение месячной нормы, в целом конец месяца будет характеризоваться избытком осадков.

«Ноябрь в целом у нас ожидается теплым, с положительной аномалией, и конечно, последняя декада месяца внесет коррективы в месячную сумму осадков, и конечно, он будет скорее всего с избытком месячной нормы осадков», - заключила Позднякова.

Напомним, выходные на этой неделе выдались теплыми, однако на следующей неделе синоптики прогнозируют плавное снижение температуры.