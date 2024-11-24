Yle: за год Финляндия удвоила поставки алюминия в Россию

За год экспорт алюминия из Финляндии в Россию увеличился почти в два раза. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на таможенную службу республики.

Отмечается, что с января по сентябрь объем экспорта составил 22,3 миллиона евро. В прошлом аналогичном периоде в РФ отправили алюминия на 11,3 миллиона евро.

«Алюминий экспортируется из Финляндии напрямую морским транспортом или через страны Балтии», - сказал руководитель по статистике таможни республики.

Напомним, в начале ноября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения между Москвой и Хельсинки когда-нибудь наладятся. Однако, по его словам, сейчас не время для этого.

Ранее российской президент Владимир Путин отмечал, что Москва открыта для сотрудничества со всеми государствами. Оно должно быть взаимовыгодным, равноправным и строиться на принципах невмешательства во внутренние дела.