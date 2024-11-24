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В Киеве утром прогремело несколько взрывов

В украинской столице объявили воздушную тревогу.
Сергей Лебедев 2024-11-24 07:33:41
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Киеве сегодня утром прогремел взрывы, сообщают украинские средства массовой информации и мониторинговые каналы. Власти призвали людей проследовать в укрытия.

«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!», - говорится в официальном сообщении городской администрации.

В украинской столице объявили воздушную тревогу. Сирены звучат и в Киевской области.  Сообщается, что работает ПВО.

Напомним, ночью воздушную тревогу объявляли в четырех регионах Украины. Сирены прозвучали в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

#в стране и мире #взрыв #Украина #Киев #сирена #воздушная тревога
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