В Киеве утром прогремело несколько взрывов

В Киеве сегодня утром прогремел взрывы, сообщают украинские средства массовой информации и мониторинговые каналы. Власти призвали людей проследовать в укрытия.

«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!», - говорится в официальном сообщении городской администрации.

В украинской столице объявили воздушную тревогу. Сирены звучат и в Киевской области. Сообщается, что работает ПВО.

Напомним, ночью воздушную тревогу объявляли в четырех регионах Украины. Сирены прозвучали в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.