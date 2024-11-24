В четырех областях Украины действует воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в четырех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

В Полтавской области тревогу объявили в 00:47 по московскому времени. Затем в 00:48 сирены прозвучали в Сумской области, а в 00:55 - в Днепропетровской и Черниговской.

В воскресенье 17 ноября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. В Киеве, Одессе и Днепропетровске прогремели взрывы, как сообщили местные СМИ.