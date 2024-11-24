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Спецборт МЧС доставил гумпомощь в пострадавшую от циклона Мьянму

Россия передала медикаменты, предметы первой необходимости, генераторы, палатки и передвижную электростанцию.
Сергей Лебедев 2024-11-24 06:53:05
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com

Самолет Ил-76 МЧС России доставил около 33 тонн гуманитарной помощи в Мьянму. Об этом сегодня утром сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что переданы медикаменты, предметы первой необходимости, генераторы и палатки. Привезена и передвижная электростанция.

«Населению Мьянмы, пострадавшему от сильнейшего циклона, направлены 33 тонны гуманитарного», - говорится в заявлении.

Отмечается, что доставка груза прошла по указанию российского президента Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова.

Напомним, в минувший четверг самолет Ил-76 МЧС России доставил 24 тонны гуманитарного груза для населения Ливана. В этот же день спецборт вывез из Бейрута 56 российских и белорусских граждан.

Всего с начала гуманитарной миссии четыре самолетами спасательного ведомства в Ливан доставили около ста тонн гуманитарной помощи. Переданы продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости.

#в стране и мире #Мьянма #МЧС #гуманитарная помощь
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