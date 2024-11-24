Reuters: у посольства Израиля в Иордании раздались выстрелы

Выстрелы раздались в районе посольства Израиля в столице Иордании. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на очевидцев.

«Полиция Иордании оцепила район поблизости израильского посольства в столице Аммане после того, как были слышны выстрелы», - говорится в материале.

По словам свидетелей, помимо полиции к месту происшествия прибывают машины скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов призвали местных жителей оставаться в домах до тех пор, пока ведется поиск нарушителей.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что на территорию Израиля проникли боевики из Иордании.