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Reuters: у посольства Израиля в Иордании раздались выстрелы

Местная полиция оцепила район. По словам очевидцев, к месту происшествия прибыли машины скорой помощи.
Глеб Владовский 2024-11-24 04:12:02
© Фото: ТРК Звезда

Выстрелы раздались в районе посольства Израиля в столице Иордании. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на очевидцев.

«Полиция Иордании оцепила район поблизости израильского посольства в столице Аммане после того, как были слышны выстрелы», - говорится в материале.

По словам свидетелей, помимо полиции к месту происшествия прибывают машины скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов призвали местных жителей оставаться в домах до тех пор, пока ведется поиск нарушителей.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что на территорию Израиля проникли боевики из Иордании.

#в стране и мире #стрельба #Израиль #Амман #посольство #Иордания
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