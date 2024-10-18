ЦАХАЛ заявил о проникновении в Израиль боевиков из Иордании

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что на территорию страны проникла группа вооруженных боевиков со стороны Иордании. Инцидент произошел в районе территории к югу от Мертвого моря.

«Нейтрализовали двух террористов, открывших огонь по военным», - сообщает армейская пресс-служба Израиля.

По последним сообщениям, израильские военные продолжают поиски еще одного боевика на земле и в воздухе. Предположительно, он скрылся с места происшествия.

Ранее ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию нового главы ХАМАС Яхьи Синвара. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал это убийство великим военным и моральным достижением.