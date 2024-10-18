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ЦАХАЛ заявил о проникновении в Израиль боевиков из Иордании

Двух боевиков израильские военные нейтрализовали, поиски одного вооруженного продолжаются.
Ирина Егорова 2024-10-18 12:53:14
© Фото: Nir AlonZUMAPRESS.com, Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что на территорию страны проникла группа вооруженных боевиков со стороны Иордании. Инцидент произошел в районе территории к югу от Мертвого моря.

«Нейтрализовали двух террористов, открывших огонь по военным», - сообщает армейская пресс-служба Израиля.

По последним сообщениям, израильские военные продолжают поиски еще одного боевика на земле и в воздухе. Предположительно, он скрылся с места происшествия.

Ранее ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию нового главы ХАМАС Яхьи Синвара. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал это убийство великим военным и моральным достижением.

#в стране и мире #боевики #Израиль #ЦАХАЛ #вторжение #Иордания #мертвое море
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