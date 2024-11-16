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«Хезболла» атаковала пять военных баз Израиля в районе Хайфы

Среди прочих целей, бойцы «Хезболлы» впервые атаковали базу «Нишер» в 40 километрах от границы с Ливаном.
Ян Брацкий 2024-11-16 23:19:43
© Фото: Taher Abu Hamdan, Xin Hua, Global Look Press

Бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли удары по пяти военным базам Израиля в районе Хайфы. Под огнем оказались базы ВВС и ВМС, сообщила пресс-служба движения.

«Ударам подверглись следующие объекты: логистическая база Хайфы, принадлежащая ВВС, база ВМС в Хайфе, база ВМС "Стелла Марис" западнее Хайфы, логистическая база в Тейр Кармель и впервые была атакована база "Нишер", расположенная в 40 километрах от границы с Ливаном, к востоку от Хайфы»,- говорится в заявлении.

В «Хезболле» добавили, что атакованная база «Нишер» располагает хранилищами газа, который активно используется в интересах ЦАХАЛ.

Неделю назад бойцы шиитской организации «Хезболла» ударили беспилотниками по израильской военной базе в 55-ти километрах от границы с Ливаном.

В пресс-службе движения отметили, что при проведении операции все наземные цели были успешно поражены.

#Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #ракетный удар #Хайфа
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