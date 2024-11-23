В США призвали к импичменту Байдена после удара «Орешником» по Украине

Политический журналист Джексон Хинкл призвал к проведению импичмента действующего президента США Джо Байдена.

Реакция блогера была вызвана ударом ВС РФ по оборонно-промышленному комплексу в Днепропетровске новейшей ракетной системой «Орешник» в ответ на атаку ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по Курской и Брянской области.

«Проведите импичмент Байдена, творящего геноцид. Теперь он пытается начать третью мировую войну», - написал Хинкл в социальной сети X.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия продолжит испытания ракетных комплексов как «Орешник», в том числе в боевых условиях. Он отметил, что это будет связано с наличием угроз нацбезопасности России.