В Московский зоопарк привезли гигантского осьминога

В «Экзотариуме» Московского зоопарка впервые за десять лет появился гигантский осьминог. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Теперь в экспозиции представлен самый крупный моллюск из класса головоногих. Он прибыл в столицу из Приморского края и месяц находился на карантине», - приводится в статье на сайте.

Отмечается, что для нового обитателя сотрудники зоосада создали максимально комфортные условия содержания.



Посетители зоопарка смогут увидеть подводного жителя в экспозиции «Экзотариум» на новой территории Московского зоопарка.

«Павильон «Экзотариум» — это уникальное пространство Московского зоопарка. Большую часть территории занимают аквариумы, в которых воспроизведены ландшафты кораллового рифа. В экспозиции представлено около 100 видов морских обитателей, например, акулы, мурены, рыбы-бабочки, лангусты, морские ежи и другие», - отмечает источник.

Ранее директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась видео, где панда Катюша привыкает к первому снегу в столице.