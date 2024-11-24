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В Московский зоопарк привезли гигантского осьминога

Впервые за десять лет посетители «Экзотариума» Московского зоопарка смогут увидеть огромного моллюска.
Таисия Кваша 2024-11-24 20:24:37
© Фото: Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В «Экзотариуме» Московского зоопарка впервые за десять лет появился гигантский осьминог. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Теперь в экспозиции представлен самый крупный моллюск из класса головоногих. Он прибыл в столицу из Приморского края и месяц находился на карантине», - приводится в статье на сайте.

Отмечается, что для нового обитателя сотрудники зоосада создали максимально комфортные условия содержания.

Посетители зоопарка смогут увидеть подводного жителя в экспозиции «Экзотариум» на новой территории Московского зоопарка.

«Павильон «Экзотариум» — это уникальное пространство Московского зоопарка. Большую часть территории занимают аквариумы, в которых воспроизведены ландшафты кораллового рифа. В экспозиции представлено около 100 видов морских обитателей, например, акулы, мурены, рыбы-бабочки, лангусты, морские ежи и другие», - отмечает источник.

Ранее директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась видео, где панда Катюша привыкает к первому снегу в столице.

#Москва #в стране и мире #московский зоопарк #гигантский осьминог #экзотариум
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