Панда Катюша из Московского зоопарка разгромила своего первого снеговика

Пока панда Катюша из Московского зоопарка привыкает к своему первому снегу и столичным снегопадам, в зоосаду показали, как сегодняшняя погода и подаренный снеговик заставили ее побегать по вольеру. Видеозапись с малышкой-пандой опубликовала директор зоопарка Светлана Акулова.

«Снеговик разбирали вдвоем с мамой, но Диндин заинтересовали только вкусняшки, а Катюше очень нравятся комочки снега», - написала она в своем Telegram.

В комментариях подписчики радуются за пятнистых мишек и публикуют свои фотографии из заснеженного московского зоопарка. Это первый снег для Катюши, так как прошлую зиму она провела в небольшом закрытом помещении, где ее никто не видел.

Напомним, панда Катюша, первый в нашей стране детеныш гигантской панды, родилась летом 2023 года. Имя малышке выбирали народным голосованием. Московский зоопарк регулярно делится кадрами с мишками.