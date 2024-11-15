МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Панда Катюша из Московского зоопарка разгромила своего первого снеговика

Видеозапись с малышкой-пандой из заснеженного зоопарка опубликовала директор зоопарка Светлана Акулова.
Елизавета Кондрикова 2024-11-15 22:50:45
© Фото: svetlanaakulova1, Telegram © Видео: svetlanaakulova1, Telegram

Пока панда Катюша из Московского зоопарка привыкает к своему первому снегу и столичным снегопадам, в зоосаду показали, как сегодняшняя погода и подаренный снеговик заставили ее побегать по вольеру. Видеозапись с малышкой-пандой опубликовала директор зоопарка Светлана Акулова.

«Снеговик разбирали вдвоем с мамой, но Диндин заинтересовали только вкусняшки, а Катюше очень нравятся комочки снега», - написала она в своем Telegram.

В комментариях подписчики радуются за пятнистых мишек и публикуют свои фотографии из заснеженного московского зоопарка. Это первый снег для Катюши, так как прошлую зиму она провела в небольшом закрытом помещении, где ее никто не видел.

Напомним, панда Катюша, первый в нашей стране детеныш гигантской панды, родилась летом 2023 года. Имя малышке выбирали народным голосованием. Московский зоопарк регулярно делится кадрами с мишками.

#зима #московский зоопарк #панда #снеговик #светлана акулова #панда катюша
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 