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В результате атаки ЦАХАЛ по центру Бейрута погибли 29 человек

67 человек получили ранения во время израильского авиаудара по столице Ливана.
Таисия Кваша 2024-11-24 19:57:45
© Фото: stringer, XinHua, Globallookpress

В результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту погибли 29 человек, ещё 67 получили ранения. Об этом сообщает Минздрав Ливана.

«По обновленным данным, количество жертв авиаудара Израиля в Басте в Бейруте достигло 29 человек, 67 граждан получили ранения», - приводятся данные из отчета центра экстренных ситуаций Минздрава.

Ранее сообщалось о более 30 человек, погибших во время авиационных ударов ВВС Израиля. Отмечается, что удары пришлись на военные базы «Хезболлы», а также на поселки Айн-Бааль и Батулия на юге Ливана.

#в стране и мире #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #авиаудары
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