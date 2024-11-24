В результате атаки ЦАХАЛ по центру Бейрута погибли 29 человек

В результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту погибли 29 человек, ещё 67 получили ранения. Об этом сообщает Минздрав Ливана.

«По обновленным данным, количество жертв авиаудара Израиля в Басте в Бейруте достигло 29 человек, 67 граждан получили ранения», - приводятся данные из отчета центра экстренных ситуаций Минздрава.

Ранее сообщалось о более 30 человек, погибших во время авиационных ударов ВВС Израиля. Отмечается, что удары пришлись на военные базы «Хезболлы», а также на поселки Айн-Бааль и Батулия на юге Ливана.