Через три года в РФ маткапитал достигнет миллиона рублей

Через три года материнский капитал в стране может вырасти до миллиона рублей. Об этом заявила депутат Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Мы ожидаем, что выплата на второго ребенка, если на первого ее не получали, уже через три года достигнет одного миллиона рублей», - отметила она в интервью «Парламентской газете».

Депутат добавила, что финансовая помощь увеличивается за счет реального роста инфляции. Поэтому рост выплат обеспечивается трехлетним бюджетом, принятым ранее в Госдуме.

Напомним, что в начале ноября Совет Федерации назвал сумму материнского капитала в 2025 году. Сумма выплаты финансовой поддержки составит 676 398,58 рубля на первого ребенка.