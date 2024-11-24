МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Через три года в РФ маткапитал достигнет миллиона рублей

Депутат отметила, что финансовая помощь увеличивается за счет реального роста инфляции в стране
Таисия Кваша 2024-11-24 18:50:35
© Фото: Andrey Arkusha, Russian Look, Globallookpress

Через три года материнский капитал в стране может вырасти до миллиона рублей. Об этом заявила депутат Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Мы ожидаем, что выплата на второго ребенка, если на первого ее не получали, уже через три года достигнет одного миллиона рублей», - отметила она в интервью «Парламентской газете».

Депутат добавила, что финансовая помощь увеличивается за счет реального роста инфляции. Поэтому рост выплат обеспечивается трехлетним бюджетом, принятым ранее в Госдуме.

Напомним, что в начале ноября Совет Федерации назвал сумму материнского капитала в 2025 году. Сумма выплаты финансовой поддержки составит 676 398,58 рубля на первого ребенка.

#в стране и мире #госдума #материнский капитал #Соцвыплаты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 