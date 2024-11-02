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В Совфеде назвали сумму материнского капитала в 2025 году

Выплата составит 676 398,58 рубля на первого ребенка и 893 835,55 рубля на второго или последующих детей.
Владимир Рубанов 2024-11-02 04:18:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В 2025 году размер материнского капитала составит 676 398,58 рубля на первого ребенка и 893 835,55 рубля на второго или последующих детей. Об этом сообщила РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.

Маткапитал 2025 году проиндексируют на 7,3%. Получить проиндексированный материнский капитал смогут родители первого ребенка, если он был рожден или усыновлен не раньше 1 января 2020 года.

Однако если же второй ребенок появился в семье до 2020 года, то размер материнского капитала будет таким же, как и для первого ребенка.

Если родители уже получили материнский капитал на первого ребенка, а потом родился второй, то они смогут рассчитывать на доплату в размере 217 436,97 рублей.

Эта выплата будет выдаваться и повышаться автоматически. Если после 1 февраля 2025 года доступные средства материнского капитала не будут увеличены, необходимо обратиться в Социальный фонд.

Сейчас проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования находится на рассмотрении в Государственной Думе. Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что размер материнского капитала на первого ребенка повысят на 46 тысяч рублей.

#дети #Совет Федерации #родители #материнский капитал #выплата #социальная поддержка
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