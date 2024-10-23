Эрдоган пригласил Путина нанести визит в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Турцию в ближайшее время. Турецкий лидер сделал это во время переговоров с президентом РФ на саммите БРИКС в Казани.

«Хочу выразить Вам, что желаю видеть Вас с визитом в Турции в ближайшее время», - цитирует РИА Новости турецкого лидера.

В ходе встречи главы государств обсудили ряд вопросов. В частности, Путин и Эродоган затронули сферу туризма.

Владимир Путин начал переговоры со слов соболезнования главе Турции в связи с терактом на авиакосмическом заводе в Анкаре. Президент РФ заявил, что Россия осуждает любые проявления подобного рода.