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Эрдоган пригласил Путина нанести визит в Турцию

Президент Турции завил, что Анкара ожидает визита Путина в ближайшее время.
Игнат Далакян 2024-10-23 20:05:24
© Фото: Mustafa Kaya XinHua Globallookpress

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Турцию в ближайшее время. Турецкий лидер сделал это во время переговоров с президентом РФ на саммите БРИКС в Казани.

«Хочу выразить Вам, что желаю видеть Вас с визитом в Турции в ближайшее время», - цитирует РИА Новости турецкого лидера.

В ходе встречи главы государств обсудили ряд вопросов. В частности, Путин и Эродоган затронули сферу туризма.

Владимир Путин начал переговоры со слов соболезнования главе Турции в связи с терактом на авиакосмическом заводе в Анкаре. Президент РФ заявил, что Россия осуждает любые проявления подобного рода.

#в стране и мире #Турция #Владимир Путин #Реджеп Тайип Эрдоган #Анкара #переговоры #брикс #Визит #казань
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