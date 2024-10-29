Сумма требований 17 каналов РФ к Google достигла 2 ундециллионов руб.

Российские телекомпании увеличили сумму требований к Google за блокировку каналов на YouTube до двух ундециллионов рублей, передает РБК.

Суд обязал американскую компанию восстановить доступ, до этого момента оплата будет ежедневно увеличиваться на 100 тысяч рублей, на данный момент это уже сумма с 36 нулями.

В частности, речь идет и о телеканале «Звезда». Также по делу проходят Первый канал, ВГТРК, «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ Центр», НТВ, ИП Симоньян и другие российские СМИ.

Ранее YouTube заблокировал канал ТК «Звезда». Причиной такого решения ресурса стали «руководящие принципы», которые запрещают «преуменьшать» значение задокументированных «насильственных событий».

Замдиректора Департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин прокомментировал эту ситуацию. Он заявил, что YouTube регулярно цензурирует каналы и пользователей, чья риторика не сходится с американской пропагандой. Он отметил, что видеохостинг является примером компании, ориентированной не на интересы аудитории, а на политические установки Вашингтона.