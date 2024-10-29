МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сумма требований 17 каналов РФ к Google достигла 2 ундециллионов руб.

Оплата будет ежедневно увеличиваться на 100 тысяч рублей до момента выполнения условий.
Карина Тазетдинова 2024-10-29 09:12:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские телекомпании увеличили сумму требований к Google за блокировку каналов на YouTube до двух ундециллионов рублей, передает РБК.

Суд обязал американскую компанию восстановить доступ, до этого момента оплата будет ежедневно увеличиваться на 100 тысяч рублей, на данный момент это уже сумма с 36 нулями.

В частности, речь идет и о телеканале «Звезда». Также по делу проходят Первый канал, ВГТРК, «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ Центр», НТВ, ИП Симоньян и другие российские СМИ.

Ранее YouTube заблокировал канал ТК «Звезда». Причиной такого решения ресурса стали «руководящие принципы», которые запрещают «преуменьшать» значение задокументированных «насильственных событий».

Замдиректора Департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин прокомментировал эту ситуацию. Он заявил, что YouTube регулярно цензурирует каналы и пользователей, чья риторика не сходится с американской пропагандой. Он отметил, что видеохостинг является примером компании, ориентированной не на интересы аудитории, а на политические установки Вашингтона.

#суд #блокировка #YouTube #Google #российские телеканалы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 