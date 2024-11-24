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Кустурица назвал зрелищным удар «Орешником» по Украине

Режиссер отметил, что запуск ракеты является предупреждением Западу.
Сергей Лебедев 2024-11-24 13:01:34
© Фото: IMAGO, Tatiana Bolari, Eurokinis, Global Look Press

Удар новейшей российской ракетной системой средней дальности «Орешник» был масштабным и зрелищным. Об этом в беседе с RT заявил известный сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица.

«Ответ был очень быстрым и, я бы сказал, зрелищным и масштабным», - сказал он.

Эмир Кустурица отметил, что запуск «Орешника» является предупреждением Западу о том, что может случить, если эскалация украинского конфликта продолжится.

Напомним, сегодня режиссер отмечает 70-летний юбилей. С праздником его уже поздравил российский лидер Владимир Путин. Глава государства пожелал Эмиру Кустурице здоровья, вдохновения и новых успехов.

Президент назвал режиссера истинным художником, а также человеком смелого и многогранного дарования.

#в стране и мире #ракета #Украина #Киев #Запад #режиссер #Эмир Кустурица #орешник
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