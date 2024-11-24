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Guardian: над британскими авиабазами заметили неопознанные дроны

Военные пока не знают, были ли эти беспилотники враждебными.
Сергей Лебедев 2024-11-24 12:07:55
© Фото: Focke Strangmann, dpa, Global Look Press

На текущей неделе над тремя авиабазами в Великобритании заметили несколько неопознанных беспилотных летательных аппаратов. Их видели у баз Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке и Фелтуэлл в Норфолке, пишет The Guardian

«ВВС США, использующие эти базы, заявили, что на данном этапе неясно, следует ли считать беспилотники враждебными», - говорится в публикации.

При это точное количество замеченных дронов не уточняется. Также нет информации о том, применялись ли какие-либо меры.

Напомним, накануне сообщалось, что в минувшую пятницу около пришвартованного в порту Гамбурга британского авианосца HMS Queen Elizabeth засекли беспилотник. Он, утверждают немецкие журналисты, был разведывательным.

Отряд бундесвера по борьбе с дронами при помощи постановщика помех попытался нейтрализовать БПЛА. Однако он покинул военную зону безопасности и скрылся.

#в стране и мире #авианосец #сша #Великобритания #Авиабаза
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