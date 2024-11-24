На территорию ДНР прилетели шесть выпущенных ВСУ снарядов

Украинские боевики выпустили шесть единиц боеприпасов по территории ДНР. Об этом сообщили в представительстве республики в СЦКК.

«На горловском направлении зафиксировали два обстрела. Всего выпущено шесть единиц различных боеприпасов», - говорится в сводке.

Уточняется, что повреждений жилых домов или объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировали. Кроме того, информация о пострадавших не поступала.

Украинские боевики регулярно обстреливают территорию ДНР. Так, 23 ноября за сутки зафиксировали девять обстрелов со стороны ВСУ.