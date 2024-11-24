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На территорию ДНР прилетели шесть выпущенных ВСУ снарядов

На горловском направлении зафиксировали два обстрела.
Глеб Владовский 2024-11-24 00:30:12
© Фото: Сергей Батурин РИА Новости

Украинские боевики выпустили шесть единиц боеприпасов по территории ДНР. Об этом сообщили в представительстве республики в СЦКК.

«На горловском направлении зафиксировали два обстрела. Всего выпущено шесть единиц различных боеприпасов», - говорится в сводке.

Уточняется, что повреждений жилых домов или объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировали. Кроме того, информация о пострадавших не поступала.

Украинские боевики регулярно обстреливают территорию ДНР. Так, 23 ноября за сутки зафиксировали девять обстрелов со стороны ВСУ.

#в стране и мире #Украина #ДНР #ВСУ #обстрелы всу #днр сцкк
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