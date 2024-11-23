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ВСУ девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Боевики выпустили до 25 единиц боеприпасов на горловском направлении.
Глеб Владовский 2024-11-23 00:36:57
© Фото: Таисия Воронцова РИА Новости

Украинские боевики за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию Донецкой народной республики. Об этом сообщили в представительстве региона в СЦКК.

«Повреждено одно жилое домостроение и один автомобиль. Сведения о ранении гражданских лиц не поступали», - говорится в сводке.

Уточняется, что все обстрелы произошли на горловском направлении. Всего боевики выпустили до 25 единиц различных боеприпасов.

Территория ДНР регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Так, 21 ноября, в результате обстрела Горловки, 12 человек получили ранения.

#в стране и мире #ДНР #сцкк днр #артобстрелы ВСУ #Горловское направление
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