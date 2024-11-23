Al Hadath: при израильском ударе по Бейруту погибли 11 человек

В результате удара израильской авиации по Бейруту погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана сообщает телеканал Al Hadath.

«По предварительным данным, 11 человек погибли и 33 получили ранения», - сообщают журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что израильские ВВС атаковали жилой дом в районе Баста. От попадания ракеты восьмиэтажное здание полностью обрушилось.

Сейчас на месте происшествия спасатели продолжают разбирать завалы. Число жертв удара может еще увеличиться.