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Al Hadath: при израильском ударе по Бейруту погибли 11 человек

Сообщается, что в результате атаки ЦАХАЛ ранения получили 33 человека.
Сергей Лебедев 2024-11-23 09:42:30
© Фото: stringer, XinHua, Global Look Press

В результате удара израильской авиации по Бейруту погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана сообщает телеканал Al Hadath.

«По предварительным данным, 11 человек погибли и 33 получили ранения», - сообщают журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что израильские ВВС атаковали жилой дом в районе Баста. От попадания ракеты восьмиэтажное здание полностью обрушилось.

Сейчас на месте происшествия спасатели продолжают разбирать завалы. Число жертв удара может еще увеличиться.

#Израиль #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #атака #удар #погибшие
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