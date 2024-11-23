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Al Mayadeen: ЦАХАЛ нанес новый авиаудар по центру Бейрута

Информации о пострадавших нет.
Глеб Владовский 2024-11-23 05:51:37
© Фото: Bilal Jawich XinHua Globallookpress

ВВС Израиля нанесли новый авиаудар по центральному району столицы Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Уточняется, что ЦАХАЛ атаковали жилой дом в районе Баста. Информация о пострадавших не приводится.

Телеканал также опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись последствий израильской бомбардировки. На месте происшествия работают поисковые группы.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ опубликовали призыв об эвакуации проживающих в южном пригороде Бейрута мирных жителей. После чего авиация нанесла бомбовый удар по району, где якобы находились цели «Хезболлы».

#Израиль #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #удар по Бейруту
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