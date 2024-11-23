Al Mayadeen: ЦАХАЛ нанес новый авиаудар по центру Бейрута

ВВС Израиля нанесли новый авиаудар по центральному району столицы Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Уточняется, что ЦАХАЛ атаковали жилой дом в районе Баста. Информация о пострадавших не приводится.

Телеканал также опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись последствий израильской бомбардировки. На месте происшествия работают поисковые группы.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ опубликовали призыв об эвакуации проживающих в южном пригороде Бейрута мирных жителей. После чего авиация нанесла бомбовый удар по району, где якобы находились цели «Хезболлы».