Al Mayadeen: ЦАХАЛ нанес новый авиаудар по центру Бейрута

ВВС Израиля нанесли новый авиаудар по центральному району столицы Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
Уточняется, что ЦАХАЛ атаковали жилой дом в районе Баста. Информация о пострадавших не приводится.
Телеканал также опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись последствий израильской бомбардировки. На месте происшествия работают поисковые группы.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ опубликовали призыв об эвакуации проживающих в южном пригороде Бейрута мирных жителей. После чего авиация нанесла бомбовый удар по району, где якобы находились цели «Хезболлы».
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